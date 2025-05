LECCE – È la sera del ‘dentro o fuori’: forza e coraggio, giallorossi!

Servirà la gara perfetta – e magari accompagnata da una bella dose di fortuna – al Lecce per raccogliere punti all’Olimpico contro la Lazio. Non c’è altra scelta: o si vince, e ci si salva indipendentemente dai risultati delle concorrenti, oppure si dovrà prendere la calcolatrice e la radiolina.

La Lazio dell’ex Marco Baroni è in corsa per un posto in Europa: potrebbe essere Champions se la Juve perdesse a Venezia e la Roma al massimo pareggiasse a Torino, con la vittoria dei biancocelesti sul Lecce. Potrebbe essere Europa League se la Roma non vincesse a Torino e la Lazio battesse il Lecce con annessa vittoria della della Juve a Venezia. Sia con Juve, sia con Roma, la Lazio è soccombente negli scontri diretti. Con sconfitta laziale e vittoria della Fiorentina a Udine, la squadra di Baroni perderebbe anche la qualificazione alla Conference. Insomma, la Lazio ha di che giocarsi questa sera, e sarà partita vera.

Discorso avversari a parte, oggi il Lecce ha bisogno della prestazione perfetta. Che non manchino coraggio e fortuna per provare a scardinare la porta dell’attuale sesta forza del campionato. Che non manchino grinta e voglia di aggredire l’avversario. Che non manchino dignità e onore, nel nome dei tanti tifosi che saranno nel settore ospiti dell’Olimpico e dei tantissimi che seguiranno la partita da remoto.

E che non manchi quel pizzico di convinzione e cattiveria sportiva in più in memoria di Graziano Fiorita, che ha lasciato questa terra un mese fa.