LECCE – Giampaolo dal ritiro di Roma: “Massima concentrazione su noi stessi. Con la Lazio uno spareggio”

Vigilia dell’ultima giornata di campionato per il Lecce, chiamato domani a fare l’impresa sul campo della Lazio per mantenere la Serie A. A presentare il match, direttamente dal ritiro romano del Mancini Park Hotel, il tecnico giallorosso Marco Giampaolo.

PREPARAZIONE. “E’ stata la settimana giusta per giocare una partita molto importante, tra quello che abbiamo fatto a Lecce ed il lavoro proseguito poi qui a Roma per essere competitivi e dire la nostra fino alla fine”.

TIPO DI GARA. “Gara da interpretare con intelligenza e raziocinio come con il Torino? Assolutamente sì. Prima che l’arbitro fischi dobbiamo pensare che siamo allo spareggio. Se il campionato si fosse concluso domenica scorsa saremmo allo spareggio, quindi, a bocce ferme, siamo tutte lì e bisogna avere equilibrio. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e non dobbiamo fare favori a nessuno, dobbiamo giocarcela non rendendo la vita più facile a chi lotta per il nostro stesso obiettivo”.

CENTROCAMPO. “Pierret lo recuperiamo, Ramadani sta bene. Le scelte saranno funzionali alla partita che ci aspetta ed alle caratteristiche ed ai valori dell’avversario. Oltre, naturalmente, allo stato di forma dei nostri. Le considerazioni da fare sono tante”.

ATTACCO. “Banda e Karlsson saranno chiamati a giocare entrambi. Uno inizia, uno subentrerà, dovranno entrambi farsi trovare pronti in un ruolo che è certamente molto dispendiosa. Coesistenza Krstovic e Rebic? Potrà esserlo, potrà diventarlo, non lo so”.

LAZIO. “E’ una squadra forte, a tre punti dalla quarta. Non possiamo stare a guardare la carta d’identità dell’avversario perché dobbiamo fare una gara di grande spirito. Dobbiamo giocarcela nei 90 minuti, il valore dell’avversario cambia poco in questo senso”.

LOTTA SALVEZZA. “Penso che a guardare il risultato degli altri campi saranno più che altro i nostri avversari. Saranno loro a chiedersi cosa stia facendo il Lecce. Noi non abbiamo alternative, ne abbiamo pochissime. Dobbiamo pensare alla partita senza stare a pensare cosa stanno facendo gli altri. Non possiamo permetterci di stare a guardare il risultato degli altri, la concentrazione ci serve tutta sulla nostra di gara”.