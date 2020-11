LECCE – Seduta mattutina all’Acaya senza Dubickas e i convalescenti

Sessione mattutina per il Lecce. Il gruppo di mister Eugenio Corini si è allenato questa mattina all’Acaya Golf Resort senza Felici, Bjorkengren, Rossettini e Bleve. Dubickas ha chiuso poco fa gli impegni con la sua Under 21 lituana. Dopo i circa 65′ minuti giocati venerdì nella sfida vinta per 3-0 con il San Marino, l’attaccante giallorosso è stato impiegato nel secondo tempo (senza lasciare grosse tracce) nella secca sconfitta per 7-0 subita contro la Croazia.

Hanno svolto lavoro differenziato Zuta, Dermaku e Monterisi. Per domani è in programma un allenamento pomeridiano, sempre all’Acaya. Il match del Via del Mare contro la Reggiana è in programma per sabato prossimo alle ore 14.