LECCE – Secondo errore stagionale, quarto in totale: i numeri di Coda dal dischetto del rigore

Massimo Coda, col gol segnato ieri a Cosenza, raggiunge Simone Tiribocchi al sesto posto della classifica all-time dei cannonieri del Lecce. Il prossimo obiettivo è Guillermo Giacomazzi, quinto con 44 gol.

Tanto di cappello al bomber di Cava, autore, ieri, di una marcatura splendida, con un destro al volo da mostrare nelle scuole calcio e con l’assist per Blin nell’azione del 2-2.

Sui rigori, però, non ci siamo e non ce ne voglia l’Hispanico. Quello mancato ieri, a conti fatti, è pesato tantissimo nel bilancio della gara. Da un possibile 0-2, con partita probabilmente chiusa, si è andati sull’1-1, prima, sul 2-1, poi. Proprio un ponte aereo di Coda, poi, ha propiziato il gol di Blin al 96′. Ripetiamo: nessuno mette in dubbio il valore e il peso di Coda e i numeri lo evidenziano bene. Coda è ormai entrato nella storia del Lecce.

L’errore dal dischetto di Cosenza va, però, ad aggiungersi a quello di Como, altrettanto pesante, con palla schiantata sul palo e portiere spiazzato. In questa stagione, Coda, dagli undici metri, ha segnato in casa col Como, col Parma, con l’Ascoli, col Crotone, a Monza e a Perugia. Proprio a Cosenza, nella gara della scorsa stagione, sempre Coda sbagliò un altro rigore, nella stessa porta, tirandolo centrale. Anche in quell’occasione, il Lecce dovette accontentarsi di un pareggio. In totale, sono quattro gli errori dal dischetto di Coda con la maglia del Lecce: i due di quest’anno, quelli di Cosenza e Frosinone nello scorso anno. In questa stagione, Numeri complessivi: 14 rigori calciati, 10 gol e quattro errori, percentuale di realizzazione del 71%.

In carriera, Coda ha calciato 33 rigori, segnandone 24. La percentuale di realizzazione è simile, quasi il 73%, quindi la media generale di realizzazione è quella di circa tre errori su dieci tiri. Una percentuale bassina, dal dischetto, numeri alla mano.

(foto: il rigore segnato a Buffon – ph Coribello/SalentoSport)