SERIE C/C – La Virtus Francavilla ospite della Paganese, il Taranto sfida l’Avellino. Il programma della 32ª

La trentaduesima giornata coincide con un turno infrasettimanale che potrebbe essere fondamentale per alcune compagini del girone C. La capolista Bari ha messo una serie ipoteca sulla sua promozione in serie B dopo la vittoria contro il Catanzaro. I galletti però non devono abbassare la guardia e fare quanti più punti possibili per arrivare al più presto alla matematica. Al “San Nicola” sarà di scena la Juve Stabia che la scorsa domenica ha letteralmente abbattuto la Turris per tre a zero. La Virtus Francavilla si mangia le mani, poiché poteva sfruttare lo scontro diretto per salire in seconda posizione, ma gli imperiali domenica si sono fatti rimontare il tre a zero iniziale dalla Paganese. I ragazzi di Taurino questo mercoledì saranno ospiti del Latina, formazione che non vince da quattro giornate. Il Taranto, dopo il pareggio di Potenza, tenterà di fermare allo “Iacovone” l’Avellino. Gli ionici hanno bisogno di punti per chiudere la pratica salvezza, ma Laterza dovrà fare ancora i conti con squalifiche ed infortuni. La Fidelis Andria invece affronterà il Palermo al “Renzo Barbera”. I biancoazzurri per salvarsi direttamente dovrebbero fare un autentico miracolo, davanti a loro una delle formazioni più in forma del momento. Il Monopoli pare sia in ripresa: i biancoverdi domenica sono usciti vittoriosi dal campo di Viterbo contro il Monterosi ed ora puntano di nuovo alle primissime posizioni in graduatoria. Al “Veneziani” ci sarà la Vibonese che pare sia già spacciata. Il Foggia arriva da due pareggi ed una vittoria e vuole continuare la sua striscia per posizionarsi al meglio in griglia play off. Zeman in questo turno infrasettimanale sfiderà la Paganese alla ricerca di punti per la salvezza.

Il programma e le designazioni della trentaduesima giornata:

mer h 14:30



ACR Messina-Catanzaro: Valerio Maranesi di Ciampino (Pompei Poentini-Ferrari. IV: Ubaldi)

Taranto-Avellino: Mario Saia di Palermo (Severino-Feraboli. IV: Di Cicco)

mer h 15:00

Palermo-Fidelis Andria: Marco Monaldi di Macerata (Montagnani-Festa. IV: Ruben Arena)

mer h 18:00

Monopoli-Vibonese: Matteo Centi di Terni (Carpi Melchiorre-Vitale. IV: Verrocchi)

mer h 21:00

Picerno-Potenza: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Miniutti-Ceolin. IV: Cascone)

Bari-Juve Stabia: Daniele Rutella di Enna (Basile-Tomasello Andulajevic. IV: Luongo)

Catania-Campobasso: Maria Marotta di Sapri (Cavallina-Croce. IV: Longo)

Latina-Virtus Francavilla: Filippo Giaccaglia di Jesi (Pellino-Tomasi. IV: Silvera)

Paganese-Foggia: Davide Di Marco di Ciampino (Ravera-El Filali. IV: Pezzopane)

Turris-Monterosi: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Collu-Di Maio. IV: Viapiana)

—

LA CLASSIFICA – Bari 65 – Catanzaro 55 – Virtus Francavilla 54 – Avellino* e Monopoli 52 – Palermo* 51 – Turris* 45 – Foggia 44 – Latina 43 – Juve Stabia 42 – AZ Picerno* 40 – Catania* 39 – Monterosi 37 – Taranto* e Campobasso** 36 – ACR Messina 32 – Paganese* 30 – Potenza* 27 – Fidelis Andria 24 – Vibonese 19