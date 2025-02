LECCE – Scialbo pari con la Cremonese, la Primavera giallorossa stenta a ripartire

Scialbo 0-0 per il Lecce Primavera che non riesce a tornare alla vittoria nemmeno nel match casalingo della 25esima giornata contro la Cremonese, giocato sotto la pioggia del Deghi Center di San Pietro in Lama.

Tanti errori per i giallorossi – nelle cui fila hanno esordito Elijah Scott e Storm Karlsson Knutsen – incapaci anche di sfruttare la superiorità numerica causata dall’espulsione di Duca avvenuta a cinque dal termine.

Nella prima parte di gara, grande occasione per i lombardi all’11’ quando Rafaila è pronto nel respingere un calcio a botta sicura di Tosi. Il portiere rumeno si ripete alla mezzora sul tiro di prima intenzione di Thiandoum. Per i giallorossi, tanti fraseggi in mezzo al campo e altrettanti errori di tocco e/o di passaggio.

Non cambia il copione nella ripresa con la Cremonese sempre più propositiva rispetto agli spenti ragazzi di Giuseppe Scurto. Al 62′ grigiorossi ancora pericolosissimi con una conclusione di Triacca, respinta fortuitamente da Pehlivanov, seguita dal secondo tentativo di Ragnoli Galli chiuso da Scott. Nei minuti finali, finalmente, si fa vedere il Lecce ma sono occasioni estemporanee: su punizione dal limita Yilmaz impegna Sayaih che si getta alla sua destra e respinge a mano aperta il pallone, destinato all’angolino. Sulla successiva azione da corner, Winkelmann ha il pallone buono sul piede, ma, da due passi, temporeggia e perde il tempo per la battuta.

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Lecce torna a muovere la classifica ma il punticino di oggi è poca cosa al cospetto di una squadra che, come i giallorossi, non vive uno straordinario momento di forma. La distanza dalla zona playout è di sette punti con l’Empoli che, però, deve ancora giocare.

Mercoledì si ritorna in campo: infrasettimanale in casa della Juventus con fischio d’inizio alle ore 11.

—

IL TABELLINO

LECCE-CREMONESE 0-0

LECCE (4-3-3): Rafaila – Addo, Pehlivanov, Scott, Ubani – Yilmaz, Gorter, Denis (68′ Agrimi) – Mboko (55′ Delle Monache), Bertolucci (89′ Knutsen), Winkelmann. All. Scurto.

CREMONESE (3-5-2): Sayaih – Duca, Zilio, Pavesi – triacca, Lottici T., Gashi (80′ Spiaggiari), Thiandoum, Tosi (74′ Nahrudnyy) – Gabbiani (88′ Rama), Ragnoli Galli (77′ Faye). All. Pavesi.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

NOTE: ammoniti Pehlivanov (L), Pavesi all., Gashi (C); espulso Duca all’85’ per doppia ammonizione.