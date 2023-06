LECCE – Sbloccati altri mille posti in Tribuna Est Superiore. In vendita gli ultimi biglietti in vista della festa

Si va verso il preventivabile pienone per Lecce-Bologna, ultima di campionato, in calendario dalle ore 21 di domenica sera. Poco fa, il club di via Costadura ha comunicato che l’apposita Commissione della Provincia di Lecce, “a seguito di un sopralluogo sul cantiere, ha espresso parere favorevole sulla nuova istanza presentata dalla società in merito all’utilizzo di due ulteriori sub settori del ‘Crescent’ (ES4 e ES3), sino ad oggi soggetti a limitazione. La capienza della Tribuna Est Superiore viene, pertanto, ulteriormente incrementata di n. 986 posti già a partire da Lecce-Bologna di domenica prossima. Anche questo ulteriore obiettivo è stato ottenuto grazie alla verifica positiva dello stato di avanzamento dei lavori che hanno interessato, in particolare, i sub settori autorizzati. I relativi biglietti, unitamente a quelli del sub-settore EI1 (Tribuna Est inferiore lato settore ospiti) saranno messi in vendita a partire dalle 16 di oggi. Una volta terminata questa dotazione di tagliandi, saranno immediatamente messi in vendita i biglietti relativi ai posti c.d. ‘a visibilità ridotta’ (circa 2.000). L’Us Lecce ringrazia le autorità coinvolte e tutti i componenti della Commissione per la disponibilità e la collaborazione prestata al fine di ottenere tale risultato”.

Intanto, sempre la società preannuncia una grande festa al termine di Lecce-Bologna, invitando tutti i tifosi a colorare lo stadio di giallo e rosso, magari indossando la maglia della squadra. Dovrebbe saltare, quindi, il classico giro col pullman scoperto che, in un primo momento, era stato programmato per domani o per sabato.

(foto ©Coribello/SalentoSport)