LECCE – Sansone: “I fischi? Siamo noi i primi a essere insoddisfatti. Restiamo uniti e ripartiamo dalle cose buone viste stasera”

L’ingresso in campo di Nicola Sansone, che nei mesi scorsi era ormai ai margini del progetto per poi rientrare in rosa, vista, forse, anche la presa di coscienza che questa rosa manca di qualità, ha cambiato il corso delle cose in meglio per il Lecce che ha trovato il gol del pareggio e che, nei minuti finali, ha anche rischiato di vincerla.

Così l’ex Bologna ai microfoni Danz, anche sulla contestazione ricevuta dalla tifoseria: “Sì che abbiamo sentito i fischi dei tifosi, ma noi siamo i primi a non essere soddisfatti, sia per non aver vinto, sia per la nostra posizione in classifica. Una volta passati in svantaggio rischiavamo di abbatterci, avevamo delle grosse difficoltà, poi abbiamo disputato un secondo tempo di grande generosità e qualità, pareggiando e anche rischiando a più riprese di segnare il 2-1. Siamo anche stati sfortunati colpendo due traverse. Comunque, vorrei ringraziare il pubblico perché ci ha spinto e sostenuto sino alla fine, dobbiamo restare uniti e ripartire dalle cose buone viste stasera per conquistare il nostro obiettivo”.