LECCE – Esonerato mister Luca Gotti

È appena giunta la comunicazione ufficiale dell’Us Lecce con cui si annuncia l’esonero di mister Luca Gotti.

“L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti.

A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”.

Per uno scherzo del destino, i destini di Gotti e di D’Aversa si sono incrociati due volte in otto mesi. Nel marzo scorso fu proprio l’allenatore veneto a rilevare la panchina lasciata vuota dall’esonero di D’Aversa dopo Lecce-Verona e il fattaccio con Henry. Oggi, invece, è lo stesso D’Aversa, metaforicamente, a firmare la condanna di Gotti dopo aver messo sotto la sua squadra per almeno un’ora, fallendo di poco lo 0-2 e raccogliendo un pari al triplice fischio.

Gotti, giunto a Lecce il 13 marzo 2024 in seguito all’esonero di D’Aversa, ha guidato la squadra nelle restanti dieci partite di campionato, portando a casa 13 punti, tagliando il traguardo della salvezza a tre giornate dalla fine, prima di giocare la sfida casalinga contro l’Udinese, per via dei risultati giunti dagli altri campi in cui erano impegnate le dirette concorrenti.

In estate, dopo un periodo di riflessione, la società aveva deciso per la riconferma, facendo scattare la clausola di rinnovo automatico in caso di salvezza e allungando la scadenza naturale del contratto di un anno, con termine finale giugno 2026.

Oggi Gotti lascia la squadra con un bottino di nove punti in 12 partite, al di sotto della media salvezza di un punto a partita e ultima prima dell’inizio della dodicesima giornata. A ciò si aggiungono i numeri del peggior attacco della Serie A e di una delle difese più battute.