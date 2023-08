LECCE – Rodriguez, rinnovo e prestito: per lo spagnolo altra esperienza in Serie B

Come anticipato ieri da Pantaleo Corvino, Pablo Rodriguez continuerà il suo percorso di crescita lontano da Lecce. L’attaccante spagnolo è stato appena ceduto all’Ascoli a titolo temporaneo. Contestualmente, la società ha comunicato anche il rinnovo per il canterano del Real Madrid, il cui contratto era in scadenza nel giugno 2024, sino al termine della stagione sportiva 2024/25.

Altra esperienza in serie cadetta, quindi, per lo spagnolo, che, nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la casacca del Brescia (insieme ai suoi compagni Listkowski e Bjorkengren), segnando tre gol con due assist in 17 presenze, numeri che, però, non sono serviti a salvare il club, retrocesso in Serie C dopo i playout (e appena ripescato). Ad Ascoli, agli ordini di mister William Viali (anche lui indimenticato difensore giallorosso), Rodriguez ritroverà i suoi ex compagni nel Lecce, Claud Adjapong e Lorenco Simic.

(foto: Rodriguez, gol all’Ascoli nel febbraio 2022 – ©Coribello/SalentoSport)