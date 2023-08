LECCE – La numerazione ufficiale delle maglie 2023/24

Poco fa, l’Us Lecce ha comunicato la numerazione ufficiale della prima squadra per il campionato di Serie A e per la Coppa Italia.

Non ci sarà il numero 1, lasciato vacante da Bleve, passato alla Carrarese. Falcone riprende il numero 30, confermato il 21 anche per Brancolini. Gli altri portieri: Samooja 40, Viola 74, Borbei 98.

In difesa confermato il 6 per Baschirotto, il 5 per Pongracic, il 17 per Gendrey, il 25 per Gallo. Dermaku passa dal 3 al 55, Venuti prende il 12, Smajlovic il 26.

In mediana, 8 a Rafia (vacante nella scorsa stagione), 20 a Ramadani (fu di Samek). Confermato il 14 per Helgason, il 16 per Gonzalez, il 29 per Blin e il 42 per Hjulmand, che, con grande probabilità, non lo indosserà più. Maleh passa dal 32 al 4.

In attacco, Ceesay prende la 9 che fu di Colombo; confermati l’11 a Di Francesco, il 22 a Banda, il 27 a Strefezza e il 31 a Persson; Burnete opta per la 45.

La numerazione completa:

4- Maleh

5- Pongracic

6- Baschirotto

7- Almqvist

8- Rafia

9- Assan

11- Di Francesco

12- Venuti

13- Dorgu

14- Helgason

16- Gonzalez

17- Gendrey

18- Berisha

19- Listkowski

20- Ramadani

21- Brancolini

22- Banda

24- Corfitzen

25- Gallo

26- Smajlovic

27- Strefezza

28- Vulturar

29- Blin

30- Falcone

31- Persson Voelkerling

40- Samooja

42- Hjulmand

45- Burnete

55- Dermaku

74- Viola

83- Lemmens

98- Borbei