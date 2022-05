LECCE – Rodriguez ha le idee chiare: “Penso solo a fare bene coi giallorossi, nel Salento sto benissimo. Un giorno…”

Mentre i calciatori si godono le meritate vacanze, cominciano a girare le prime voci di mercato, vere o verosimili che siano. L’attaccante del Lecce, Pablo Rodriguez, intervenendo in un canale Twitch spagnolo, ha voluto sgomberare il campo: vuole il Lecce e vuole fare bene col Lecce nel massimo campionato. Le sue dichiarazioni raccolte da Tmw:

“Giocare con i migliori sarà tra gli aspetti più belli del disputare un campionato di Serie A in Italia. Al tempo stesso sarà interessante poterci confrontare e magari riuscire come squadra anche nel conseguire dei risultati prestigiosi. La concentrazione è puntata solo al presente e al fare bene con il Lecce. Il futuro? Penso solo al Lecce. Nel calcio cambia tutto come nella vita, io però non ho intenzione di pensare ad altro perché ho un contratto con il Lecce. E soprattutto sto benissimo in Salento. So anche che chiudere le porte a prescindere non è possibile nel calcio. Un giorno vorrei tornare in Spagna, ma è un desiderio generale di chi desidera tornare a casa in modo autorevole. Come nello stesso tempo è un sogno pensare alla Nazionale spagnola”.