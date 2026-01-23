LECCE – Risoluzione consensuale con Frederick Guilbert

Si chiude abbastanza mestamente l’esperienza di Frederick Guilbert con la maglia del Lecce. La società, poco fa, ha comunicato la risoluzione contrattuale col terzino francese classe 1994, arrivato in Salento ad agosto 2024 dallo Strasburgo.

Nella sua carriera in giallorosso, Guilbert ha messo insieme 31 presenze in Serie A con un assist e una presenza in Coppa Italia, tutte nel 2024/25. Da ricordare le due espulsioni subite nelle gare casalinghe contro Parma (sull’1-0 Lecce, al 47′, gara poi finita 2-2) e Lazio (al 45′, sullo 0-0, gara poi finita 1-2).

Fu messo ai margini della rosa praticamente da inizio stagione, per motivi mai ufficialmente specificati, sino all’ufficializzazione della sua estromissione per bocca di Pantaleo Corvino nella conferenza stampa del 4 settembre scorso. A metà settembre, poi, chiese e ottenne il permesso di allenarsi con la squadra da “fuori lista”. Fece discutere una sua intervista ad un organo di stampa francese in cui criticava l’assenza di un centro sportivo e per il fatto di doversi allenare presso un “hotel” (l’Acaya).

Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno prossimo.