LECCE – Guilbert si congeda dal Salento: “Grazie ai tifosi, unica voce che non mente. Grazie ‘quasi’ a tutti, sinceramente”

Con un messaggio profondo, non senza qualche frecciatina ai piani alti della società, Frederick Guilbert si è congedato da Lecce.

“Dopo un periodo intenso, fatti di alti, bassi e tante emozioni, è arrivato il momento per me di voltare pagina. Voglio semplicemente ringraziare le persone autentiche, quelle che sono state presenti ogni giorno senza cercare visibilità: i lavoratori nell’ombra, i sorrisi sinceri, i piccoli gesti che fanno la differenza.

Un grazie anche ai tifosi per la loro presenza costante e il loro sostegno, anche nei momenti in cui tutto era confuso. Siete stati l’unica voce che non mente.

Un pensiero particolare a tutte le persone che hanno accompagnato la mia famiglia, in particolare a chi ha seguito i miei figli a scuola, nelle loro attività e nella loro integrazione. La vostra gentilezza e la vostra attenzione hanno contato tantissimo ❤️

Voglio anche ringraziare il popolo salentino per la gentilezza, l’accogliente benvenuto e la disponibilità sin dal nostro arrivo . Il vostro calore umano resterà per sempre impresso.

Ogni tappa lascia un segno e questa non farà eccezione.

Grazie a quasi “TUTTI”, sinceramente.

A presto per il seguito”.