LECCE – Ripresa dei lavori, tre in differenziato. Giudice sportivo, fermato un calciatore del Parma. Corsa ai biglietti

Dopo il giorno di riposo, successivo alla vittoria sul Cosenza, il Lecce è tornato nel pomeriggio ad allenarsi nell’impianto sportivo dell’Acaya Golf Resort in vista dell’impegno di domenica, ancora al Via del Mare, contro il Parma (ore 14).

Oggi è tornato in gruppo Helgason, mentre hanno lavorato seguendo un programma differenziato Gabriel, Tuia e Strefezza, quest’ultimo a scopo precauzionale per la botta presa alla schiena contro i calabresi.

Si sono allenati con la prima squadra, oltre agli aggregati Borbei, Felici e Back, anche i Primavera Hasic, Gonzalez e Vulturar (che ha svolto differenziato). Altra seduta, domattina, sempre all’Acaya.

Nel Parma, domenica prossima, non ci sarà Juan Brunetta, fermato per un turno dal Giudice sportivo (per lui anche un’ammonizione e un’ammenda di 3mila euro); stop anche per Alessandro Di Pardo (Vicenza) e Marcel Buchel (Ascoli).

Procede, infine, spedita la vendita dei biglietti per Lecce-Parma (per la quale, la società ha pensato a tariffe scontate, leggi QUI). A questa sera, sono già esauriti i settori Curva Nord Superiore e Tribuna Est Superiore e si è superata la quota di 7.500 tagliandi staccati.