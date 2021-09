LECCE – Ripresa all’Acaya. Pisacane, il ginocchio fa crack

Ripresa dei lavori per il Lecce che quest’oggi si è allenato all’Acaya Golf Resort. Hanno svolto differenziato Gendrey e Mayer. Per il resto, tutti in gruppo. Domattina altra seduta, sempre all’Acaya. Il prossimo match sarà quello di sabato contro l’Alessandria, ore 14 al Via del Mare.

Intanto si è registrato un grave infortunio per Fabio Pisacane. Il difensore del Lecce, che, comunque, è fuori dal progetto tattico di Marco Baroni, si è fatto male allenandosi da solo. Per l’ex Cagliari, rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Il calciatore si è già operato oggi a Roma.

La società ha espresso a Pisacane i suoi migliori auguri di una pronta guarigione.

(foto: F. Pisacane, ph. Coribello-SalentoSport)