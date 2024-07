LECCE – Rinnovato il prestito di Bleve alla Carrarese

Rinnovato il prestito di Marco Bleve alla Carrarese. Il portiere di San Cesario di Lecce è stato ceduto al club toscano per un altro anno, in vista del prossimo campionato di Serie B conquistato sul campo dopo aver vinto i playoff di Serie C sotto la guida di Antonio Calabro.

Cresciuto nelle giovanili del Lecce, esordendo in Primavera C con la casacca giallorossa nel 2011-12, Bleve sbarcò in Lega Pro nel 2013-14 per poi giocare una buona stagione a Martina nel 2014-15. Tornato a Lecce da secondo nelle stagioni 2015-16 e 2016-17, poi passò alla Ternana per tornare a Lecce e contribuire alla promozione in A nel 2018-19. Dopo una stagione al Catanzaro, dal 2020-21 ha sempre fatto parte della rosa del Lecce fino alla scorsa estate, quando è stato ceduto, per la prima volta, in prestito alla Carrarese.