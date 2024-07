LECCE – Pongracic-Rennes, affare in chiusura. Amichevole di lusso col Werder Brema

Marin Pongracic è ad un passo dal trasferirsi oltralpe. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Lecce avrebbe accettato l’offerta del Rennes per il trasferimento del centrale difensivo croato, autore di un buon campionato Europeo. La cifra si aggirerebbe sui 15 milioni di euro, più alcuni bonus da definire. Acquisito nell’agosto 2022 in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, il Lecce non esercitò l’opzione per poi ingaggiarlo a titolo definito, sempre dal club tedesco, nella scorsa estate, per 1,650 milioni di euro. Se le cifre fossero queste, dunque, il Lecce incasserebbe una maxi plusvalenza, rivendendo il nazionale croato a dieci volte tanto.

Intanto, è stata ufficializzata la seconda amichevole da disputare in terra austriaca. Sarà un’amichevole di lusso quella prevista per sabato 20, alle ore 15, contro il Werder Brema. Si giocherà presso il Parkstadion di Zell am Ziller.