LECCE – Rigore di Jean su Lovric, Damato (AIA) ammette: “Da non fischiare, è stato un errore”

Il mondo degli opinionisti calcistici concorda sul fatto che il rigore di Jean su Lovric in Lecce-Udinese era da non fischiare. Su Open Var, trasmissione di Dazn di approfondimenti sulle scelte arbitrali della settimana, ha preso parola l’ex fischietto Antonio Damato (responsabile tecnico del settore arbitrale) che ha ricostruito il fattaccio che ha come protagonisti l’arbitro Bonacina in campo e il Var Guida davanti ai monitor.

Queste le parole di Damato: “La decisione di assegnare il rigore in Lecce-Udinese per il tocco di Jean su Lovric non è corretta, per noi non c’era penalty. Il fallo non andava fischiato, come correttamente deciso da Bonacina sul campo. Il VAR ha invece reputato di considerare all’on field review l’impatto tra il gomito di Jean ed il volto di Lovric, è stato un errore. L’intervento del calciatore del Lecce era in piena dinamica difensiva, dunque assolutamente regolare”.