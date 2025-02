VIRTUS FRANCAVILLA-CASARANO – Spettacolo alla “Nuovarredo”, pari con gol e Malcore scatenato

La Virtus Francavilla rallenta la corsa del Casarano. È pari alla “Nuovarredo Arena”, risultato che permette alla Nocerina di accorciare a soli due punti il gap dalla vetta. Per fortuna del Casarano, Martina e Fidelis Andria incappano in due scivoloni contro due squadre in lotta per salvarsi come Brindisi e Ugento.

A Francavilla Fontana ci sono ben cinquecento tifosi di fede rossazzurra che non fanno mai mancare l’incitamento ai rappresentanti dei loro colori. Ma è la Virtus dell’esordiente mister Coletti a partire in quinta marcia: al 10′ si rompe la parità col gol di Allegrini, servito da Sosa. Lo schiaffone biancazzurro provoca la reazione di carattere del Casarano che comincia a produrre gioco e azioni da gol e, a sette minuti dal riposo, agguanta il pareggio con uno splendido colpo di tacco del bomber Malcore che corregge in porta un tiro di Logoluso. Gara raddrizzata per gli ospiti? Nemmeno per sogno: è il secondo minuto di recupero quando l’ex Gjonaj riporta avanti i padroni di b.

Dagli spogliatoi esce un Casarano ancora più determinato ed è ancora una volta Malcore ad andare a segno al 23′ per il provvisorio 2-2. Il finale è tutto di marca rossazzurra: la pressione ospite produce un tiro di Saraniti salvato sulla linea da Sirri e una traversa piena del solito scatenato Malcore. Il triplice fischio sancisce la fine di un derby appassionante, ben giocato da entrambe le squadre ma senza vinti, né vincitori.

Importantissima la prossima giornata di campionato: al “Capozza” arriverà la Nocerina vice capolista a giocarsi tutte le carte per provare a mettere la freccia proprio sul Casarano; la Virtus, invece, sarà di scena a pochi chilometri di distanza, al “Fanuzzi” di Brindisi.

IL TABELLINO

Francavilla Fontana, “Nuovarredo Arena”

domenica 23.02.2025, ore 16

Serie D/H 2024/25, giornata 25

VIRTUS FRANCAVILLA-CASARANO 2-2

RETI: 10′ pt Allegrini (VF), 38′ pt e 23′ st Malcore (C), 47′ pt Gjonaj (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Cevers; Lanzolla, Allegrini (33′ pt Pinto P.), Sirri; Albano, Bolognese, De Luca (21′ st Ceesay), Lambiase (43′ st Latagliata); Pinto N. (15′ st Diop), Sosa, Gjonaj (38′ st Baglivo). A disp. Bertini, Iocolano, Dell’Atti, Gorgoni. All. Coletti.

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Morales, Guastamacchia, Milicevic (11′ st Barone); Cajazzo, Logoluso, D’Alena (16′ st Saraniti), Pinto G.; Ferrara (32′ st Teijo), Malcore (38′ st Perez), Loiodice. A disp. Alloj, Rizzo, Opoola, Cerutti, Versienti. All. Di Bari.

ARBITRO: Piccolo di Pordenone.

NOTE: ammoniti Sirri, Lanzolla (F), Pinto G., Guastamacchia (C). Rec. 3, 6.

RISULTATI E CLASSIFICA