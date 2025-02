NARDÒ – Brutto scivolone casalingo, Iurilli rilancia il Manfredonia

Brutta sconfitta per il Nardò che cede il passo nel finale al Manfredonia. Secondo stop consecutivo per i granata che rimangono fermi a 36 punti, ai confini della zona playoff, raggiunti ora dalla Virtus Francavilla e staccati dal Matera.

Prestazione scialba per il Toro che contava diverse defezioni, quella di Calderoni in primis, e che ha dovuto rinunciare da subito anche ad Addae, rimasto vittima di un nuovo infortunio muscolare. A ciò si aggiungono anche le imperfette condizioni fisiche di D’Anna e Correnti e il quadro è più chiaro. Il Manfredonia, comunque, ha giocato la sua onesta partita cercando a tutti i costi di uscire dal “Giovanni Paolo II” con un risultato positivo per alimentare la precaria posizione di classifica e i tre punti sono una manna dal cielo per i sipontini in vista dello sprint salvezza.

Primo tempo trascurabile con poche azioni degne di nota. Nella ripresa il Nardò prende più convintamente in mano il pallino del gioco ma è degli ospiti con Iurilli la prima palla gol: tiro quasi a botta sicura deviato in angolo. Un paio di buone iniziative dei salentini, tra cui una rovesciata di D’Anna con deviazione in corner, prima dell’episodio clou della gara: è l’87’ quando l’ex Sepe imbastisce una ripartenza a sinistra, crossa al centro per Iurilli che non si fa pregare insaccando il pallone alle spalle di Galli per quello che sarà lo 0-1 finale.

Nel prossimo turno, trasferta a Gravina per D’Anna e compagni.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 23.02.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 25

NARDÒ-MANFREDONIA 0-1

RETI: 42′ st Iurilli

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Trinchera; Lucas, Milli (12′ st Munoz), Addae (10′ pt Davì), Correnti, De Crescenzo; Piccioni (19′ st Gatto), D’Anna. All. De Sanzo.

MANFREDONIA (3-5-2): Sapri; Gianfreda, Giampà, Sepe; Metaj (1′ st Iurilli), Diambo, Montinaro, Giacobbe, Porzio; Carbonaro (40′ st Caputo), Calemme (38′ st Fiumanò). All. Cinque.

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria.

NOTE: ammoniti Milli, Trinchera (N), Gianfreda, Sapri (M). Rec. 1, 3.

RISULTATI E CLASSIFICA