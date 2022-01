LECCE – Riattivata la vendita dei biglietti per la gara col Vicenza, ma in casa biancorossa spadroneggia il Covid…

Anche il Vicenza, prossimo avversario del Lecce nel recupero di giovedì sera, è decisamente debilitato dalla questione Covid. Oggi saranno effettuati nuovi tamponi molecolari, ma quelli di sabato hanno evidenziato nove ulteriori casi di positività all’interno del gruppo squadra, otto dei quali coinvolgono dei calciatori. I soggetti infetti dal virus sono stati posti in isolamento domiciliare.

Il Lecce, al momento, ha quattro calciatori contagiati e un membro esterno alla rosa ma facente parte del gruppo-squadra. La situazione, quindi, è abbastanza complicata e non è impensabile un ulteriore rinvio del recupero programmato per il 13 sera.

Intanto, il club di via Costadura, ha riattivato le vendite dei tagliandi a partire dalle ore 11 di oggi e sino alle 20.30 di giovedì 13. Da oggi, potranno acquistare il tagliando i sottoscrittori della card UsLecce Program; da domani, via alla vendita libera I biglietti acquistati per la partita in programma il 20 dicembre e quelli per Lecce-Cremonese del 29 dicembre, potranno essere utilizzati in occasione delle nuove date.