LECCE – Restyling “Via del Mare”, a breve il nuovo maxischermo

Continuano i lavori di ammodernamento dell’impianto del Via del Mare di Lecce. La notizia di poco fa, annunciata ieri dal presidente Saverio Sticchi Damiani, è la prossima sostituzione del maxischermo con un nuovo modello, più grande e di migliore definizione.

La nota del club: “Come annunciato dal Presidente Saverio Sticchi Damiani, nell’opera di restyling dello Stadio Via del Mare e dopo aver effettuato con esito positivo i sopralluoghi tecnici, alla fine del mese di marzo è in programma l’installazione del nuovo maxischermo.

Il nuovo maxischermo, che verrà posizionato sempre nell’anello superiore della Tribuna Est, avrà una dimensione di 12 mt x 8 mt, diversamente dall’attuale di 7 mt x 4 mt, e dotato di alta definizione. Tale opera è stata possibile grazie alla collaborazione tra U.S. Lecce ed Infront”.