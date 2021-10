LECCE – Qui Acaya: due in differenziato. Il calendario dei nazionali giallorossi

Il Lecce ha svolto anche oggi una seduta di allenamento senza i nazionali Bjarnason, Helgason e Dermaku. I primi due saranno impegnati, con la nazionale islandese, l’8 ottobre contro l’Armenia e l’11 ottobre contro il Liechtenstein; Dermaku, con la sua Albania, scenderà in campo il 9 ottobre contro l’Ungheria e il 12 contro la Polonia.

A parte il fuori rosa Benzar, che non ha partecipato alla seduta, hanno svolto lavoro personalizzato Gallo e Strefezza. Domani mattina altro allenamento all’Acaya. Il prossimo appuntamento agonistico per il Lecce, dopo la ripresa, sarà la trasferta di Ascoli, in programma sabato 16 ottobre alle ore 14.