LECCE – La classifica del rendimento secondo le nostre pagelle: solo in nove sopra la sufficienza

Sono nove calciatori della rosa del Lecce oltre la sufficienza. Dieci, considerato l’ex allenatore Eugenio Corini. Questo è quanto emerge dal calcolo delle medie delle pagelle da noi assegnate durante la stagione sportiva che volge al termine, playoff compresi.

Come criteri, abbiamo scelto di conteggiare solamente i calciatori che hanno accumulato almeno un terzo delle presenze da quando sono stati ufficialmente inseriti in rosa (13 su 40 per chi faceva parte della rosa già dall’estate 2020; sette su 21 per chi vi è approdato durante il mercato invernale).

La nostra statistica assegna la palma del migliore, per rendimento, a Pablo Rodriguez con una media voto di 6,33; a una incollatura c’è Morten Hjulmand (6,30); completa il podio Coda (6,22).

Sopra la linea della sufficienza, in ordine di voto: Gabriel (6,21), Dermaku (6,11, seppur con 13 presenze, tra cui molti spezzoni di gara), Lucioni (6,08), Maggio (6,08), Henderson (6,05) e Pettinari (6,05).

Da qui in poi cominciano le dolenti note: risultano sotto la sufficienza: Tachtsidis (5,98), Mancosu (5,97), Gallo, Listkowski e Majer (5,95), Bjorkengren (5,93), Adjapong (5,92), Meccariello (5,89), Pisacane (5,88), Stepinski (5,78), Calderoni (5,75), Nikolov (5,65), Zuta e Paganini (5,63).

Fuori classifica, per numero di presenze insufficienti, Yalcin (5,50).

Discorso a parte per mister Eugenio Corini (insieme a Salvatore Lanna), che, comunque, supera la soglia della sufficienza, totalizzando una media di 6,10.

(foto: P. Rodriguez, ph. Coribello-SalentoSport)