LECCE – Raduno in sede, test medici e su campo: tutti i convocati giallorossi

L’Us Lecce ha diramato la lista dei convocati che dovranno ritrovarsi in sede per le prime visite mediche della nuova stagione. Per miglior ottimizzazione del lavoro, i calciatori saranno suddivisi in due gruppi; il primo si radunerà lunedì 8, il secondo giovedì 11 luglio.

Tutti i tesserati sosterranno le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano e i test sul campo all’Acaya Golf & Resort spa.

Nel primo gruppo, i seguenti calciatori:

Portieri: Wladimiro Falcone 1995, Christian Fruchtl 2000, Jasper Samooja 2003;

Difensori: Federico Bascjirotto 1996, Sebastian Esposito 2005 (aggregato da Primavera), Gaspar Kialonda 1997, Marin Pongracic 1997, Vernon Addo 2005 (aggregato da Primavera), Patrick Dorgu 2004, Antonino Gallo 2000, Valentin Gendrey 2000;

Centrocampisti: Medon Berisha 2003, Alexis Blin 1996 Joan Gonzalez 2002, Mohamed Kaba 2001, Ed McJannet 2004, Balthazar Pierret 2000, Hamza Rafia 1999, Ylber Ramadani 1996;

Attaccanti: Lameck Banda 2001, Josè Antonio Morente 1996, Remi Oudin 1996, Santiago Pierotti 2001, Nikola Krstovic 2000.

Nel secondo gruppo:

Portieri: Alexandru Borbei 2003, Federico Brancolini 2001, Antonino Viola 2003;

Difensori: Zinedin Smajlovic 2003, Mats Lemmens 2002, Lorenzo Venuti 1995;

Centrocampisti: Giacomo Faticanti 2004, Thorir Helgason 2000, Youssef Maleh 1998, Daniel Samek 2004;

Attaccanti: Jeppe Corfitzen 2004, Dario Daka 2004 (aggregato da Primavera), Henri Salomaa 2003, Marcin Listkowski 1998, Rares Burnete 2004, Pablo Rodriguez 2001, Nicola Sansone 1991, Joel Voelkerling Persson 2003.

Banda e Krstovic si aggregheranno alla squadra domenica 14, essendo in permesso autorizzato dalla società; Berisha, Pongracic e Ramadani, reduci dall’Europeo, raggiungeranno la sede del ritiro nella giornata di sabato 20 luglio. Corfitzen e Kaba proseguiranno il loro percorso di recupero dai rispettivi infortuni.