CALCIO INTERNAZIONALE – Come Declan Rice è diventato uno dei migliori giocatori inglesi

Anche se in molti non credevano fosse possibile, Declan Rice è diventato con il tempo uno dei giocatori più rilevanti nel panorama calcistico inglese e internazionale grazie ai suoi continui miglioramenti e alla sua straordinaria versatilità. Rice è un esempio concreto e costante di come l’attenzione ai dettagli e l’abnegazione possano rendere un giocatore fondamentale per le squadre in cui milita e non è un caso che il suo passaggio all’Arsenal abbia rappresentato una delle operazioni economicamente più importanti nella storia del campionato inglese.

ASCESA AL WEST HAM UNITED – Nato a Londra il 14 gennaio 1999, ha iniziato la sua carriera giovanile nel Chelsea prima di passare al West Ham United nel 2014. Rice ha firmato il suo primo contratto professionale con il West Ham nel 2015 e ha fatto il suo debutto in Premier League nel 2017. Inizialmente impiegato come difensore, Rice è stato gradualmente spostato nel ruolo di centrocampista difensivo sotto la guida di Manuel Pellegrini. Questo cambiamento di posizione ha permesso a Rice di mostrare appieno le sue capacità, diventando uno dei migliori centrocampisti difensivi del campionato inglese. Durante la stagione 2018-2019ha consolidato la sua posizione nel West Ham, accumulando elogi per le sue prestazioni e ottenendo riconoscimenti come il premio “Young Hammer of the Year” per tre stagioni consecutive​​.

RUOLO CHIAVE IN NAZIONALE – Rice ha esordito con la nazionale inglese nel marzo 2019, dopo aver inizialmente rappresentato la Repubblica d’Irlanda a livello giovanile. Da allora è diventato un punto fermo della squadra di Gareth Southgate, partecipando a competizioni di rilievo come gli Europei 2020, dove l’Inghilterra ha raggiunto la finale perdendo però contro l’Italia. Attualmente è uno dei protagonisti della spedizione inglese in Germania per Euro 2024. La sua presenza a centrocampo, caratterizzata da eccellenti capacità di recupero palla e distribuzione del gioco, è stata fondamentale per lo sviluppo costante della Nazionaledei Tre Leoni.

TRASFERIMENTO ALL’ARSENAL – Nel luglio 2023 Declan Rice è stato acquistato dall’Arsenal per una cifra record di 138 milioni di dollari, segnando uno dei trasferimenti più costosi nella storia del club. Nella sua prima stagione con i Gunners ha continuato a impressionare, non solo per la sua solidità difensiva ma anche per la sua capacità di contribuire in attacco, segnando 7 gol in Premier League. Le sue prestazioni hanno aiutato l’Arsenal a competere ai massimi livelli sia in campionato che nelle competizioni europee​.

CARATTERISTICHE TECNICHE – Rice è noto per la sua visione di gioco, la capacità di passaggio e l’intelligenza tattica. La sua abilità nel leggere le situazioni di gioco gli permette di essere sempre nel posto giusto al momento giusto, sia in fase difensiva che offensiva. Inoltre, la sua leadership è stata riconosciuta quando è stato nominato capitano del West Ham, ruolo che ha mantenuto fino al suo trasferimento all’Arsenal.

Il futuro di Declan Rice sembra luminoso, con la possibilità di diventare uno dei migliori centrocampisti della sua generazione proseguendo nell’ottenere in Premier League risultati di alto profilo, continuando – al tempo stesso – a svilupparsi sotto la guida di Mikel Arteta all’Arsenal e mantenendo un ruolo chiave nella nazionale inglese.