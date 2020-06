LECCE – Prosegue la missione ripresa, col gruppo si allenano anche Felici e Pierno

Fonte: Ufficio stampa US Lecce |

Il Lecce di Fabio Liverani continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato, fissata per il 22 giugno prossimo, quando, alle 19.30, al Via del Mare si presenterà il Milan di Stefano Pioli.

Il gruppo della prima squadra è stato integrato con alcuni elementi della formazione Primavera, quali Monterisi, Petrarca, Sava, Maselli, Rimoli, Colella, ai quali si è aggregato anche il difensore Radicchio.

Insieme alla squadra si allenano anche l’attaccante Mattia Felici e il difensore Roberto Pierno che sono tornati alla base dopo i rispettivi prestiti con Palermo e Bitonto, che hanno rilasciato il nulla osta per l’utilizzo, essendo il campionato di Serie D ormai sospeso definitivamente. Domani altra seduta mattutina.