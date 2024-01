LECCE – Prosegue il salasso: altra ammenda per petardi e un calciatore in diffida

in foto: G. Strefezza, in diffidacopyright: Coribello/SalentoSport

Continua, senza sosta, il salasso per le casse dell’Us Lecce, responsabile oggettivamente per lancio di oggetti altrui (in questo caso, fumogeni e petardi da parte di propri tifosi).

Si aggiungono quattromila euro alla lista degli esborsi – assolutamente senza senso e ingiustificati – da inizio campionato 2023/24. Tale somma “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due petardi e quattro fumogeni“. Il totale, da inizio campionato, sale a 78mila euro.

Altre decisioni del Giudice sportivo dopo la 19esima giornata: due turni di squalifica per Darko Lazovic (Verona); una giornata a testa per Pierluigi Frattali (Frosinone), Giulio Maggiore (Salernitana), Pasquale Mazzocchi (Napoli), Federico Gatti e Weston Mc Kennie (Juventus), Joshua Zirkzee (Bologna).

Il cartellino giallo rimediato da Strefezza in Lecce-Cagliari, per un intervento fuori tempo, da cui è nato il pari del Cagliari, costa al brasiliano la diffida. Insieme a Strefezza, salteranno la prossima gara al prossimo cartellino giallo Patrick Dorgu e Hamza Rafia.

Sanzioni a società: diecimila euro al Napoli; settemila al Torino; quattromila al Bologna e al Genoa; tremila alla Fiorentina; duemila a Roma e Torino.

Allenatori/Staff tecnico: una giornata a Josè Mourinho (Roma) e a Massimo Nenci (Lazio).