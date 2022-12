LECCE – Prosegue a buon ritmo la preparazione all’Acaya. Fissata la terza amichevole di dicembre

Prosegue la fase due della preparazione fisica per il Lecce che, stamani, ha lavorato all’Acaya Golf e Resort. L’intento dello staff giallorosso è di ricostruire da zero la condizione dei giallorossi per arrivare in piena forma in primavera, in concomitanza con le ultime fasi di campionato.

Oggi era assente Askildsen, rimasto a riposo per uno stato influenzale, mentre hanno lavorato a parte Dermaku e Bistrovic. Domani doppio allenamento, sempre all’Acaya.

Intanto è stata resa nota la terza amichevole del Lecce per il mese di dicembre. Dopo le partitelle contro la Primavera giallorossa (sabato prossimo al Deghi Center) e contro il Parabita (14 dicembre), i giallorossi saranno impegnati alla Dacia Arena contro l’Udinese giorno 23 dicembre, a partire dalle 15.30.