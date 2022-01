LECCE – Primo allenamento in gruppo per gli ultimi arrivati. Primavera, arriva un attaccante olandese

Dopo la meritata pausa post-vittoria col Vicenza, il Lecce è tornato oggi ad allenarsi sul terreno dell’Acaya Golf & Resort, in vista della trasferta di Como, in programma sabato alle 14.

Primi movimenti coi nuovi compagni per Alessandro Plizzari e Antonino Ragusa, gli ultimi arrivati dal mercato di riparazione in casa Lecce. Assente Rodriguez, che era in permesso e rientrerà domani. Gli inofrtunati Bleve e Barreca hanno svolto fisioterapia. Asencio ha svolto la prima parte dell’allenamento insieme al gruppo, per poi finire in differenziato. Domani allenamento ancora all’Acaya.

Intanto, per la Primavera, il dt Pantaleo Corvino ha chiuso un nuovo ingaggio. Si tratta dell’attaccante olandese Wessel Matthé Been, classe 2003, proveniente dallo Zwolle.