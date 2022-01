SERIE B – La nuova classifica dopo i tre recuperi di campionato odierni

Due pareggi e una vittoria interna nei tre recuperi della 19esima giornata di Serie B giocati nel pomeriggio.

Cittadella e Cosenza hanno chiuso sull’1-1: succede tutto nel primo tempo, grazie ai gol di Caso, per i calabresi, e di Okwonwko, per i veneti, che chiudono la partita in dieci uomini per l’espulsione di Kastrati. Vittoria pesante per il Vicenza che si conferma in fase di ripresa: 2-1 all’Alessandria, grazie alla doppietta di Diaw. Di Chiarello il momentaneo pari degli ospiti, che hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci per l’espulsione di Ba per doppia ammonizione. Manca ancora l’appuntamento con la vittoria il Parma che si fa imporre il pari interno dal Crotone. A segno Vazquez, per i ducali, pari di Marras, in zona Cesarini, per i calabresi.

La nuova classifica di Serie B: Lecce 40 – Pisa 39 – Brescia 38 – Benevento, Cremonese e Monza 35 – Frosinone 34 – Ascoli 32 – Cittadella 31 – Perugia 28 – Como 26 – Parma e Ternana 24 – Reggina 23 – Spal 22 – Alessandria 20 – Cosenza 17 – Crotone 13 – Vicenza e Pordenone 11.