LECCE – Primavera subito fuori dalla Coppa Italia, il Napoli passa con Mazzone

Il Lecce Primavera saluta la Coppa Italia all’esordio. Al Deghi Center, negli ottavi di finale in gara unica, i salentini vengono sconfitti dal Napoli (Primavera 2) per 1-0 e devono dire arrivederci alla manifestazione.

A decidere l’incontro è stata una deviazione vincente di Mazzone su corner battuto da Legnante. In campo Pascalau, McJannet, Vulturar, Burnete e Corfitzen tra gli attuali campioni d’Italia in carica, ma non basta. Il Lecce non reagisce nella prima frazione e lo fa con moderata pericolosità nella ripresa prima con Burnete, poi con Corfitzen. Col passare dei minuti il Napoli serra le fila e porta a casa un risultato prestigioso. La formazione di Federico Coppitelli tornerà in campo domenica prossima alle 13 in casa contro l’Empoli per la 13esima giornata di campionato.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, “Deghi Center”

mercoledì 06.12.2023, ore 12

Coppa Italia Primavera 2023/24, ottavi di finale

LECCE-NAPOLI 0-1

RETI: 13′ Mazzone

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug; Minerva (46′ Helm), Pacia, Pascalau (68′ Kongslev), Addo (81′ Kodor); McJannet (68′ Davis), Vulturar, Gromek; Agrimi, Burnete, Corfitzen. All. Coppitelli.

NAPOLI (4-3-3): Pellino; Mazzone, D’Avino (58′ Esposito), Gambardella, Di Lauro; Legnante (70′ Russo), Peluso, Gioielli; Vigliotti (70′ Raggioli), Lorusso (56′ Vilardi), Rossi. All. Tedesco.

ARBITRO: Silvestri di Roma 1.

NOTE: ammoniti Minerva (L), Mazzone, Legnante (N).