LECCE – Primavera in semifinale di Coppa Italia, battuto il Sassuolo ai calci di rigore

Il Lecce Primavera supera anche l’ostacolo Sassuolo e approda alle semifinali di Coppa Italia. I baby giallorossi di mister Giuseppe Scurto compiono un’impresa in Emilia contro il Sassuolo campione d’Italia, pareggiando 0-0 giocando per un’ora in superiorità numerica e prevalendo poi ai calci di rigore. L’espulsione è stata comminata alla mezzora del primo tempo a Macchioni, fallo di reazione su Regetas. Assenti Delle Monache e Kodor per squalifica.

I calci di rigore hanno visto, in sequenza, i gol di Bertolucci (L), Sandro (S), Denis (L), Parlato (S), Mboko (L). Poi Vedovati (S) ha calciato fuori e Gorter ha portato in vantaggio il Lecce. L’ultima serie: gol di Minta (S), gol partita e qualificazione di Agrimi (L).

Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno (in trasferta) la vincente del derby di Milano tra Milan e Inter, in campo alle ore 18.

IL TABELLINO

SASSUOLO-LECCE 3-5 dcr (0-0 al 90′)

SASSUOLO (4-3-2-1): Scacchetti – Parlato, Corradini, Macchioni, Barani – Weiss (72′ Minta), Lopes, Leone – Bruno (87′ Vedivati), Knezovic (35′ Di Bitonto) – Daldum (72′ Sandro). A disp. Viganò, Benvenuti G., Benvenuti T., Seminari, Tomsa, Cardascio, Frangella. All. Bigica.

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani (77′ Minerva), Esposito, Pacia, Addo – Gorter, Kovac (46′ Denis), Yilmaz (71′ Mboko) – Regetas (46′ Winkelmann), Bertolucci, Agrimi. A disp. Sakho, Verdosci, Russo, Lami, Brusdeilins, Pejazic. All. Scurto.

ARBITRO: D’Eusanio di Faenza.

NOTE: Espulso Macchioni (S) al 31′.