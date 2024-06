LECCE – Primavera, scelto l’erede di Coppitelli: ingaggiato Giuseppe Scurto

Giuseppe Scurto è il nuovo allenatore della Primavera del Lecce. Lo ha appena comunicato la società di via Costadura con la seguente nota:

“L’U.S. Lecce comunica che, a partire dall’1 luglio, la conduzione tecnica della formazione Primavera 1 sarà affidata a mister Giuseppe Scurto.

Il tecnico siciliano, nelle ultime due stagioni alla guida del Torino Primavera, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026“.

Scurto, nativo di Alcamo, in Sicilia, nel gennaio 1984, ha alle spalle in primis una discreta da calciatore. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, prima, della Roma, poi (vincendo il titolo Primavera nel 2004-05 con Alberto De Rossi allenatore), nella stagione 2004-05 esordisce sia in Serie A, che in Champions League con la Roma di mister Luigi Delneri. Dopo due stagioni abbastanza avare di soddisfazioni al Chievo, scende in Serie B col Treviso e con la Triestina, prima di chiudere la carriera con la Juve Stabia, collezionando anche 12 presenze nelle nazionali giovanile azzurre, tra cui un paio in Under 21 con Claudio Gentile.

Preso il patentino da allenatore, esordisce con le giovanili del Palermo U17 e U19 per poi dirigerà l’U19 del Trapani e della Spal. Nel 2021-22 è la guida tecnica dell’Under 18 della Roma. Due estati fa, viene ingaggiato dal Torino come allenatore della Primavera, chiudendo al secondo posto in campionato, nella stagione regolare, perdendo poi la semifinale playoff contro la Fiorentina (poi battuta in finale dal Lecce).

Non ripete i buoni risultati nella stagione appena chiusa: ottavo posto nella stagione regolare e sconfitta in finale di Coppa Italia ai rigori contro la Fiorentina.

Scurto erediterà la panchina di Federico Coppitelli, andato ad allenare in Croazia l’NK Osijek.