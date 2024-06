CASARANO – Ufficializzato il nuovo organigramma, dopo 26 anni ritorna la famiglia Filograna

È Antonio Filograna Sergio il nuovo presidente del Casarano Calcio. L’annuncio è stato dato direttamente dall’imprenditore nel corso di una partecipatissima conferenza stampa, svoltasi ieri pomeriggio all’interno della Fondazione Filograna.

“Se oggi sono qui – ha detto il neopresidente – ci sono tanti motivi. La mia passione verso questa città è viscerale. Mi è stata trasmessa da mio zio (il cavaliere Antonio Filograna, ndr), sia nel lavoro sia nella vita sociale. Abbiamo cercato, come famiglia, di non deludere mai le aspettative. Spero che oggi possa essere un giorno nuovo. Se ho deciso di scendere personalmente in campo, l’ho fatto perché vorrei ricreare quell’entusiasmo e quel modo di pensare positivo che ha caratterizzato i migliori anni del Casarano. Le delusioni, a livello morale e sociale, hanno rappresentato per me un momento decisivo e mi hanno spinto a tornare in campo”.

Da qui l’idea di rifondare la società, partendo da zero.

“Il nostro – ha aggiunto Filograna – è un progetto ambizioso, che vuole aprirsi al territorio, coinvolgendo gli altri paesi e le società che condividono il nostro stesso desiderio. Sono emozionato nel ricordare il 1998, quando mio zio decise di abbandonare la società. Oggi ritornare in sella in prima persona vuol dire riprendere quel percorso interrotto 26 anni fa. Lo faccio con spirito positivo. Vogliamo coinvolgere e ricreare quell’empatia sopita negli ultimi anni. Sono emozionato, ma sono carico, perché è un progetto importante. Scendo in campo assumendo la carica di presidente perché la partita me la voglio giocare anche io e lo voglio fare nel miglior modo possibile. Poi, il risultato sportivo può anche non arrivare, ma a me interessa costruire il nostro futuro e per farlo bisogna partire dalle basi”.

Il presidente ha voluto accanto a sé “persone che abbiano il cuore rossoazzurro e che siano disponibili a spendersi per questo progetto”. Tra le “bandiere” del Casarano che rivestiranno ruoli importanti in soceità, Fulvio Navone, Raffaele Quaranta e Marco Carrozzo.

A breve sarà riaperta la sede storica del Casarano, in via Roma,“per avere – ha concluso Filograna – un punto di aggregazione e di riferimento nel centro della città. Vogliamo vivere la realtà della nostra città”.

La parola d’ordine è equilibrio.

Non si è parlato di aspetti tecnici, anche se si è già al lavoro anche su quel fronte. Riconfermato mister Laterza, si ricostruirà la squadra senza smantellare la rosa dello scorso anno, puntando sui giovani, ma con qualche innesto di esperienza e qualità.

Di seguito la composizione del consiglio direttivo:

Presidente: Antonio Filograna Sergio

Vicepresidente: Antonino Filograna

Direttore generale e responsabile gestione sportiva: Fulvio Navone

Segretario e vice DG: Antonio Obbiettivo

Segreteria organizzativa: Giampiero Schiavano

Consiglieri con delega

Francesco Previtero (amministrazione)

Marcello Perdicchia (tesoreria)

Leopoldo Esposito (logistica)

Dario Primiceri (biglietteria)

Antonio Scarangella (Museo e rapporti con la tifoseria)

Marcello Margari (Museo e rapporti con la tifoseria)

Attilio Pisanò (rapporti con l’Università del Salento)

Andrea Marsigliante

Addetto stampa: Giuseppe Pisanò

Comunicazione: Francesco Gnoni

Padre spirituale: don Andrea Danese

Fotografo: Gigi Garofalo

Settore giovanile:

Raffaele Quaranta (coordinatore tecnico)

Marco Carrozzo (responsabile organizzativo)

Emanuela Imperiale (segretaria)