PODISTICA – Parabita è pronta per la 13ª Scalata delle Veneri

in foto: la Podistica Parabita

Parabita è pronta ad ospitare la classicissima “Scalata delle Veneri”, manifestazione organizzata dalla Podistica Parabita, in programma per domenica prossima, 30 giugno. La gara, di circa dieci chilometri, fa parte del Salento Tour 2024 e, quest’anno, vale anche come “Competizione nazionale degli ingegneri”. Gode del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Parabita, Ordine degli Ingegneri di Lecce e Consiglio nazionale degli Ingegneri, con la collaborazione di Confartigianato Parabita, Fondazione “Angela Serra”, Gruppo emergenza Salento, Comitato genitori IC Parabita e Adovos Messapica Parabita.

Il programma: ritrovo alle ore 18, partenza alle ore 19 da piazza Regina del Cielo. Il percorso avrà come inizio e fine il parco comunale “Aldo Moro” e si snoderà tra centro storico, Parco archeologico delle Veneri e collina di Sant’Eleuterio, a 200 metri s.l.m.

In contemporanea, una gara non competitiva di walking, aperta a tutti, di sette chilometri, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Angela Serra-Italiia Memmi Ferrari”, a favore della rete oncologica ematologica per la ricerca sul cancro.