LECCE – Primavera, i lupetti si fermano davanti al Genoa di Dorgu junior

Dopo una serie positiva di quattro partite tra campionato e Coppa Italia, si ferma la corsa del Lecce Primavera in quel di Genova, battuto per 2-1 dalla compagine rossoblù nella quindicesima giornata d’andata.

Primo tempo da dimenticare per il Lecce di Scurto, chiuso sotto di due reti grazie alla trasformazione di un rigore ad opera di Rossi al 20′ e del raddoppio dei locali con Ghirardello al 39′. Nota da segnalare: il calcio di rigore è stato concesso per fallo di Sebastian Esposito (in campo con la Primavera e, dunque, probabilmente non convocato per Lecce-Monza di domani) su Ifenna Dorgu, fratello dell’esterno del Lecce, Patrick.

Nella ripresa i giallorossi dimezzano subito le distanze al 51′ con un gol di Kodor su assist di Gorter ma la rimonta giallorossa si ferma sulla traversa che respinge il gran tiro di Yilmaz, direttamente su calcio d’angolo, al minuto 88′. C’è da dire, comunque, che il Genoa ha più volte sfiorato il tris: eclatante l’occasione per Dorgu al 60′ quando Esposito rinvia il pallone proprio all’altezza della linea di porta.

Il Lecce dunque resta fermo a 18 punti insieme al Bologna (che deve ancora giocare). Prossimo turno: Lecce-Torino, mercoledì 18 alle 10.30.

—

IL TABELLINO

GENOA-LECCE 2-1

RETI: 21′ rig. Rossi (G), 39′ Ghirardello (G), 51′ Kodor (L)

GENOA (4-3-1-2): Lysionok; Deseri (73′ Arata), Barbini, Klisys, Contarini; Kassa, Rossi, Fazio; Romano (73′ Carbone); Dorgu (84′ Papastylianou), Ghirardello. A disp. Magalotti, Nuredini, Ferroni, Pallavicini, Goncalinho, Doucoure, Colonnese, Grossi. All. Sbravati.

LECCE (3-5-2): Rafaila; Russo (90+2′ P. Esposito), Pehlivanov, S. Esposito; Ubani, Kovac (71′ Yilmaz), Gorter (83′ Denis), Minerva, Pejazic (46′ Agrimi); Bertolucci, Kodor. A disp. Sakho, Verdosci, Lami, Zivanovic, Pacia, Perrone, Zanotel. All. Scurto.

ARBITRO: Bozzetto sez. Bergamo.

NOTE: ammonito Romano.