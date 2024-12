LECCE – Giampaolo all’esame Monza: “Abbiamo gli uomini contati, servirà essere competitivi al massimo”

LA SFIDA. “I biancorossi sono costruiti per giocare a calcio, giocano di solito con un finalizzatore fisico e bravissimo nel gioco aereo che mancherà, questo porterà Nesta ad inserire un giocatore diverso, come Caprari o Maldini. Può cambiare qualcosa nella soluzione aerea, è una variabile che le formazioni con quelle caratteristiche possono usare. Magari faranno qualcosa di diverso. Dobbiamo essere competitivi sotto tutti i punti di vista”.

DIFESA LECCE. “Siamo contati, ne abbiamo quattro e mezzo, c’è poco da inventarsi. Chi giocherà deve fare una partita, speriamo che non ci siano problemi altrimenti dobbiamo raschiare il fondo del barile. Dobbiamo adattare dei giocatori, potevamo adattare Pierret, ma non c’è. Speriamo nella buona sorte, altrimenti ce la inventiamo o portiamo Trinchera -ride-“.

CENTROCAMPO. “Loro sono bravi a portare giocatori nei mezzi spazi, lo faceva Palladino e ora Nesta. Dobbiamo essere bravi a coprire quelle mezze mattonelle e ci abbiamo lavorato in settimana su questo, ora dobbiamo fare una gara di spessore, atteggiamento positivo e di contenuti. Al netto delle assenze che fanno parte del campionato, dobbiamo essere bravi a superare questi momenti”.

BERISHA. “Sta bene, si allena con continuità. Un calciatore sul quale conto perché ha tante caratteristiche: gioca, contrasta e ha un pensiero calcistico verticale. Può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, mediano o trequarti, può fare tutto. E’ un buon giocatore, è uno in più dal momento in cui sono arrivato, così come non ho mai avuto Pierret e anche lui mi sembra un giocatore con buone caratteristiche e buona visione”.

CAMBI TRE CAMBI. “Quella con la Roma è una partita che abbiamo giocato e non giocheremo più. A Roma Krstovic e Rebic, facevano corse da esterni d’attacco, questo è successo perché non abbiamo preso le misure quando la Roma costruiva a quattro con Paredes. Per questo ho pensato di inserire dei giocatori di ruolo, era questo il mio obiettivo, il mio obiettivo. Se ho delle responsabilità me le assumo, i giocatori non hanno colpe. Ora dobbiamo resettare e ripartire, senza morire né sulla vittoria né sulla sconfitta, questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo azzerare e ripartire sempre “.

SANSONE. “E’ un calciatore con qualità tecniche prettamente offensivo e va sgravato di un compito difensivo e quando si pensa che si possa fare si può inserire, non ha nelle sue capacità fisiche delle corse di rientro. Va impiegato nella maniera migliore per avere dei vantaggi per noi”.

RAMADANI. “Ha qualche problema alla schiena che gestisce, in settimana ha fatto una visita. Lui è un giocatore importante per il Lecce. Poi quanto gioca, fa parte del percorso. Ho sette otto giocatori per tre ruoli e non sono pochi. Ne giocano tre, e gli altri vanno gestiti. Ho la possibilità di volta in volta di scegliere quelli che penso che stiano meglio e più funzionali al tipo di partita”.