LECCE – Primavera, il Frosinone prima dell’Olympiacos. Ingaggiato un nuovo elemento

C’è un 1-6 da cancellare ma anche un avvio di stagione fatto di zero vittorie, tra campionato, Supercoppa e andata di Youth League. Il Lecce Primavera, dopo la pausa, ritorna in campo domani mattina alle ore 11. Avversario di turno, il Frosinone, ultimo prima del match di ritorno contro i greci dell’Olympiacos (mercoledì ore 20.30) al Via del Mare.

Le impressioni di mister Federico Coppitelli nel pre-gara.

“Il ko con i granata rappresenta una pagina che certamente tutti avremmo voluto non vivere. C’è però da dire che abbiamo affrontato questo periodo con la maturità giusta, senza alibi, come potevano essere il venire dalla settimana di Youth League o i due rigori nei primi otto minuti concessi all’avversario. Il nostro percorso è fatto di passi avanti e indietro, chi giocherà domani dovrà sentire il peso di questa sconfitta per rifarsi perché abbiamo lavorato bene. Il Frosinone? Ora chi ci affronta può avere l’idea di poterci battere. Sarà una gara particolare e dovremo essere bravi a dimostrare anche all’esterno il lavoro che stiamo producendo in queste settimane. Noi in otto settimane ne abbiamo avute solo due di complete, poche per prepararci subito. Stiamo recuperando giocatori importanti per noi ed è giusto ora avere il riscontro sotto il profilo del risultato. Il tempo, da un lato è stato nostro nemico, perché ha obbligato ragazzi arrivati da pochi giorni ad essere pronti quando ancora non lo erano. Dall’altro, c’era chi dopo aver vinto doveva calarsi nuovamente in un campionato di sacrificio. C’è lavoro da fare ma bisogna avere anche il giusto tempo“.

E intanto arriva un nuovo elemento in Primavera: si tratta di Frederik Kongslev, classe 2006, esterno difensivo sinistro danese, proveniente dal Nordsjaelland, ex squadra da cui è arrivato Patrick Dorgu. Il ruolo di esterno difensivo sinistro appare lacunoso, viste le – sin qui – non convincenti prestazioni dell’argentino Octavio Casalongue e dell’irlandese Abdul Adewale. Kongslev è già a disposizione di Coppitelli e rientra nell’elenco dei convocati per Lecce-Frosinone:

PORTIERI: 30 Herceg, 1 Lampinen, 12 Leone;

DIFENSORI: (Marcatori) 4 Addo, 20 Smajlovic, 5 Pascalau, 23 Zivanovic; (esterni difensivi) 33 Adewale, 3 Casalongue, 50 Kongslev, 14 Munoz;

CENTROCAMPISTI: (Centrali) 25 Faticanti, 8 Vulturar; (interni) 10 Baxter, 15 Gromek, 7 McJannet, 27 Minerva;

ATTACCANTI: (Esterni) 17 Agrimi, 71 Johnson; (centrali) 9 Burnete, 35 Helm, 77 Jemo, 99 Kodor.