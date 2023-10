LECCE – La voglia di Krstovic: “Segnare e dare tutto per la squadra. A Udine per ripartire al meglio”

Tornato più carico che mai dopo la delusione raccolta con la sua Nazionale (Montenegro battuto in Serbia in una sorta di spareggio qualificazione), Nikola Krstovic è pronto a volare con il Lecce. Ne ha parlato quest’oggi in conferenza stampa.

Per la punta c’è voglia di riprendersi dopo la delusione internazionale: “Nella prima partita non ho giocato, sono rimasto in tribuna ed il mister mi ha voluto preservare per il successivo importante impegno con la Serbia. Purtroppo poi è arrivata una sconfitta ma in futuro vorrò ancora fare il massimo per il Montenegro come voglio subito fare il massimo con il Lecce. Sono concentrato al massimo per la ripresa della Serie A con l’obiettivo di fare bene con la squadra”.

A Udine non sarà facile: “A Udine sarà una gara molto difficile, loro non sono partiti benissimo mentre noi si e dobbiamo continuare così cercando di ottenere il massimo da questa trasferta dopo la sosta del campionato”.

Ora i difensori avversari hanno imparato a studiarlo e riservargli trattamenti speciali: “All’inizio per me è stato più facile. Dopo il secondo gol i difensori avversari hanno iniziato a trattarmi male e questo vuol dire che dovrò fare ancora meglio per continuare a segnare e ad aiutare la squadra. Devo dare il meglio di me per superare questa nuova situazione ed andare avanti con il processo di crescita”.

Gli obiettivi sono chiari: “L’importante per me non è solo segnare gol ma aiutare la squadra a giocare bene e fare sempre più strada per poter mantenere la Serie A. Ci sono gare, come con il Genoa, in cui ho avuto ben cinque occasioni ma non ho segnato ed abbiamo vinto comunque, quindi quella è la cosa più importante. Poi sul piano personale mi piacerebbe realizzare almeno altre undici reti e chiudere a quindici”.

Lui, come la sua squadra, vuole dare tutto sul rettangolo verde: “La mia migliore qualità è quella di dare il massimo in ogni partita, così come la squadra ed il mister lavorano quotidianamente per potersi esprimere al meglio di settimana in settimana.