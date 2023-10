LECCE – La Primavera all’esordio in Youth League con tanti U18. Coppitelli: “Orgogliosi ed emozionati”. I convocati

Domani pomeriggio, alle 16 italiane, sarà andata del primo turno preliminare di Youth League tra i greci dell’Olympiacos e il Lecce, campione d’Italia Primavera. Le dichiarazioni di mister Federico Coppitelli prima della partenza per la Grecia.

“Prima di questi grandi appuntamenti c’è un mix tra orgoglio, emozione ma anche voglia di fare una performance adeguata dal lato sportivo. C’è la giusta tensione e la soddisfazione per tutti noi e per la società di calcare un palcoscenico così prestigioso. Andiamo in casa di una delle squadre più importanti del loro Paese, una delle prime 50 in Europa, ed è un bellissimo modo di portare lo stemma della nostra società e della nostra terra, siamo super orgogliosi. Nei 22 che andranno ad Atene ci sarà una forte partecipazione dei ragazzi che normalmente militano in Under 18, perché non abbiamo così tanti ragazzi che corrispondono ai criteri Uefa per la Youth League e questo ci penalizza. Non abbiamo tanto tempo tra una partita e l’altra, metteremo l’undici giusto che possa competere in maniera corretta”.

I convocati:

PORTIERI: Paolo De Lucci 06, Simo Lampinen 05, Riccardo Leone 05;

DIFENSORI: Vernon Addo 05, Riccardo Montagna 06, Fabiano Pacia 06, Razvan Pascalau 04, Luca Russo 06, Luca Zivanovic 05;

CENTROCAMPISTI: Breki Baxter 05, Alessandro Borgo 05, Wiktor Gromek 05, Gueye matar 05, Francesco Minerva 05, Catalin Vulturar 04;

ATTACCANTI: Matteo Agrimi 05, Francesco De Vito 05, Baylin Johnson 05, Rares Burnete 04, Luigi Iasevoli 06, Jason Kodor 06, Gabriele Perricci 06.