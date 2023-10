SERIE A – Giudice sportivo, multe salatissime per Lecce e Napoli

Pesantissime le multe da parte del Giudice sportivo per le società di Lecce e Napoli in seguito al lancio di oggetti verificatosi durante la partita di sabato pomeriggio tra alcuni settori dello stadio.

Le motivazioni: “Ammenda di 25mila euro per il Napoli, per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro; e per avere, infine, in due occasioni del secondo tempo, intonato un coro becero di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria“; “Ammenda di 15mila euro per il Lecce, per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato un petardo e cinque bottigliette di plastica nel recinto di gioco”. A entrambe si applicano le attenuanti per aver, le società, collaborato con le forze dell’ordine e con le altre autorità per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore”. Il totale delle ammende ricevute dall’Us Lecce nelle prime sette giornate è già di 38mila euro, una per ogni partita giocata al Via del Mare.

Altre ammende: ottomila euro alla Lazio; duemila euro alla Salernitana.

Squalificato il solo calciatore dell’Udinese Sandi Lovric, per una giornata.