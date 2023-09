LECCE – Primavera ancora ko: al Deghi Center passa la Juventus con un cinico secondo tempo

Terza uscita ufficiale e terza sconfitta per la rinnovatissima Primavera del Lecce. Al Deghi Center di San Pietro in Lama, per la seconda giornata di campionato, i giallorossi cedono il passo alla Juventus, larga vincitrice per 0-3 con un buonissimo secondo tempo. La prima parte di gioco, invece, è decisamente più equilibrata, ma il Lecce cede alla distanza, sintomo di una preparazione fisica ancora precaria.

Tanti errori di misura nel primo tempo per il Lecce, accompagnati da un’attenta fase difensiva. In avanti, però, i giallorossi pungono poco. La prima azione degna di nota arriva alla mezzora con Johnson che va via sulla destra, serve al centro Jemo che colpisce male e spedisce la palla oltre la traversa. Poco dopo, pasticcio difensivo per i bianconeri, palla a McJannet che prende la mira dal limite, tira, ma trova sulla sua strada Turco che s’immola e devia la traiettoria. Johnson ancora vivo al 39′, con un’azione personale sventata da Vinarcik. Al riposo si va sullo 0-0.

Altra Juve esce dagli spogliatoi: dopo un’iniziativa di Vulturar, che, per poco, non trova la testa di Johnson, è la squadra ospite a sbloccare la parità al 66′ con uno spunto di Srdoc, abile a evitare gli interventi difensivi di Addo e Pascalau e nello scaricare alle spalle di Lampinen. Il Lecce non reagisce concretamente e la Juve raddoppia all’81’ con Anghelè, in azione di contropiede. Col Lecce ormai sulle gambe, il neo entrato Scienza entra in area, anticipa sul tempo Casalongue e mette dentro lo 0-3 finale.

Tanto da rivedere tra i lupetti giallorossi, ancora fermi a quota zero in campionato. Dopo la pausa, sabato 16 sarà ancora gara casalinga contro la Lazio.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Deghi Center

domenica 3 settembre 2023, ore 11

Primavera 1 2023/24, giornata 2

LECCE-JUVENTUS 0-3

RETI: 66′ Srdoc, 81′ Anghelè, 86′ Scienza

LECCE (4-3-3): Lampinen Skaug – Munoz, Addo, Pascalau, Adewale (85′ Casalongue) – McJannet, Vulturar, Samek (51′ Gromek) – Johnson (70′ Agrimi), Jemo (85′ Kodor), Daka (70′ Lukoki). A disp. Herceg, Baxter, Borgo, Zivanovic, Minerva, Dell’Acqua. All. Coppitelli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vinarcik – Martinez, Domanico, Gil – Turco (85′ Savio), Owusu (64′ Florea), Ripani, Pagnucci – Vacca (85′ Scienza), Anghelè – Biggi (58′ Srdoc). A disp. Firman, Bassino, Finocchiaro, Scapretta, Crapisto, Pugno. All. Montero.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

NOTE: ammoniti Vulturar (L), Vacca (J). Rec. 5′ pt, 7′ st. Osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario accaduto pochi