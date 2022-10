LECCE – Pre-Roma, Baroni: “Umiltà e coraggio, altrimenti ci sdraiano… A questi giovani va data fiducia”. Umtiti verso l’esordio

Le parole di mister Marco Baroni alla vigilia di Roma-Lecce.

“Com’è andare a Roma? Sarà una partita meravigliosa che tutti vorrebbero giocare in un palcoscenico straordinario e con un seguito incredibile di tifosi. Ci sono tutte le motivazioni da metter dentro a questa gara contro una squadra fortissima, ferita dal risultato di Coppa, solida, con una fisicità pazzesca e con tante soluzioni da palla inattiva. Noi dobbiamo andare lì per fare bella figura, con umiltà, facendo una partita coraggiosa e attenta, evitando atteggiamenti rinunciatari. Non possiamo sbagliare nulla. Se vai lì accucciato, ti sdraiano. Umtiti? Potrebbe essere la gara giusta per vederlo in campo. La nostra squadra è fatta di giovani che vogliono crescere, non ce lo dimentichiamo. Diamo loro fiducia, hanno impattato bene col campionato ma c’è da lavorare tantissimo e lo si può fare solo attraverso il lavoro. Con la Cremonese abbiamo corso di meno e con poca qualità. In generale, però, abbiamo quasi sempre rimesso in piedi la partita, tranne con l’Inter, quando abbiamo subito gol al 93′. Dobbiamo essere orgogliosi, tutti quanti, noi, i tifosi, la stampa, della squadra. A questi ragazzi va data fiducia. Strefezza? È in crescita ma non deve accontentarsi, ma non c’è solo luii. Sarà una partita complicata contro un allenatore come Mourinho che vuole vincere anche a tombola. Ma se guardiamo a loro, perdiamo di vista il nostro obiettivo. Dobbiamo pensare a noi stessi”.

I convocati per Roma-Lecce (manca Bistrovic):

PORTIERI

1. Bleve

21. Brancolini

30. Falcone

DIFENSORI

6. Baschirotto

4. Cetin

3. Dermaku

25. Gallo

17. Gendrey

97. Pezzella

5. Pongracic

13. Tuia

93. Umtiti

CENTROCAMPISTI

7. Askildsen

29. Blin

16. Gonzalez

14. Helgason

42. Hjulmand