LECCE – Baroni ha a disposizione il gruppo quasi al completo. A Roma esordio per due?

Penultimo allenamento per il Lecce, stamani, al Via del Mare. Mister Marco Baroni avrà a disposizione l’intero gruppo per la trasferta all’Olimpico di Roma (domenica ore 20.45). Unica eccezione, Kristijan Bistrovic, che anche oggi ha proseguito nel lavoro differenziato e che non dovrebbe far parte della lista dei convocati. Si deciderà tutto nella rifinitura di domattina.

PERSSON, L’ALTERNATIVA A CEESAY E COLOMBO? – Ritorna a disposizione anche Joel Voelkerling Persson, attaccante centrale prelevato proprio dalla Roma in estate. Nella Primavera giallorossa, lo svedese si era messo in evidenza nello scorso torneo, segnando 12 reti in campionato e due in Coppa Italia, scendendo in campo 32 volte. Persson non ha ancora esordito con la maglia del Lecce, essendo stato bloccato da un lungo infortunio alla caviglia che, ormai, sembra smaltito. All’Olimpico potrebbe esserci il suo esordio contro i suoi ex colori? Non improbabile, ma, ovviamente, dipenderà da come si metterà la partita. Persson, punta centrale, potrebbe anche essere una valida alternativa ad Assan Ceesay e Lorenzo Colombo, che, sin qui, hanno segnato tre gol in due. A disposizione anche Cert Metin, che, con la Roma, ha collezionato solo sei presenze nel 2019-20.

UMTITI, QUELLA SERA ALL’OLIMPICO… – Sempre all’Olimpico potrebbe anche esordire Samuel Umtiti: anche il francese non è mai sceso in campo indossando la maglia del Lecce. Il periodo di condizionamento fisico, ma anche psicologico, per calarsi appieno nella mentalità di una squadra di Serie A che lotta per salvarsi, dovrebbe essere terminato. Per il difensore campione del mondo, si tratta del ritorno all’Olimpico dopo la serata nera dell’aprile 2018, quando, con la maglia del Barcellona, fu sonoramente sconfitto – ed eliminato – dai giallorossi di Eusebio Di Francesco, che s’imposero per 3-0 nella gara di ritorno dei quarti di Champions League. Della rosa dei titolari, oltre a Persson e Umtiti, in campionato non ha ancora esordito Dermaku, alle prese con le scorie di un noioso infortunio muscolare. Gara da ex anche per Marco Baroni che, con la maglia della Roma, ci ha giocato una trentina di volte tra l’86 e l’88.

L’ARBITRO – A Roma arbitrerà Alessandro Prontera di Bologna, salentino d’origine (di Ruffano), già in campo nella gara d’esordio che il Lecce perse in casa contro l’Inter con un gol di Dumfries al 93′.