LECCE – Pre-Genoa, D’Aversa: “Dobbiamo migliorare in cattiveria e determinazione”. Convocati: Strefezza out

Conferenza stampa pre Genoa-Lecce per mister Roberto D’Aversa che ufficializza, di fatto, la cessione di Gabriel Strefezza, non convocato per la sfida del “Ferraris”.

“Affrontiamo una squadra che ha fatto due tipi di percorso, uno in casa e uno fuori casa. In casa gioca in maniera molto aggressiva, spinta da un pubblico numeroso com’è quello nostro, hanno messo in difficoltà grandi squadre come Juve, Roma o Inter. Non hanno una struttura da grande squadra ma comunque è un impegno difficoltoso perché sono un bel gruppo. Questo è un campionato molto equilibrato, noi dobbiamo ragionare sul nostro percorso sin qui fatto, siamo a metà del lavoro, dobbiamo continuare a lavorare migliorando su alcuni aspetti, e questo dobbiamo provare a farlo sempre, sia quando ci sono risultati positivi, sia quando non ci sono. A Genova dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente, perché lo stadio spingerà molto la loro squadra, dovremo essere concentrati solo sul campo. I reduci dalla Coppa d’Africa? Rafia si è allenato con noi, Banda ci raggiungerà a Genova, Touba ritornerà domenica. Dovremo ragionare sull’eventuale impiego e sul minutaggio. Apprendiamo che Strefezza sarà a breve ufficializzato altrove, noi abbiamo quattro esterni, uno si può anche adattare come Oudin che nasce peraltro in quel ruolo. Contro la Juve, da esterno, sino al 60′ ha fatto bene, la partita era equilibrata. I cambi non hanno inciso ma non ci dimentichiamo chi avevamo di fronte. Chi entra, deve cercare di cambiare qualcosa, come già è successo in passato. Gonzalez, tra i centrocampisti, è colui che ha una propensione maggiore per la fase offensiva, ma anche Rafia lo è e siamo contenti di riaverlo a disposizione. Non dimentichiamoci che Gonzalez, due anni fa, giocava ancora in Primavera. È giovane e diamogli la possibilità di crescere e di trovare continuità. Sull’atteggiamento dei miei, difficilmente ho potuto rimproverare loro qualcosa. Non fa piacere a nessuno perdere, in nessuno sport. La Juve, contro di noi, ha vinto la partita perché ha dimostrato più cattiveria e noi su quell’aspetto dobbiamo migliorare, come dobbiamo anche capire meglio le diverse fasi della partita, non possiamo sempre andare a 200 all’ora, ci sono delle fasi in cui devi temporeggiare e magari aspettare l’errore dell’avversario. Noi dobbiamo continuare a cercare la prestazione, eliminando o riducendo gli errori e cercando di essere più convinti in zona gol, rimanendo lucidi in entrambe le fasi”.

I convocati per Genoa-Lecce:

PORTIERI: Brancolini, Falcone, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Venuti;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani;

ATTACCANTI: Almqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone.