LECCE – Post-Venezia, Corini: “Portiamoci a casa il pareggio, a volte queste partite rischi anche di perderle…”

LE PAGELLE DI LECCE-VENEZIA Gabriel voto 6: nonostante un pomeriggio di sbandate difensive, il portiere brasiliano non è quasi mai chiamato agli straordinari. In occasione del pari veneto, prova a compiere l’ennesimo miracolo, incolpevole sul raddoppio. Per il resto normale amministrazione. Zuta voto 4,5: lo specchio della sua prestazione lo si ha a ridosso del…