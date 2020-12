CASARANO – Abbonati, le due opzioni per la stagione 2020/21: rimborso o mantenimento tessera con tanti gadget in aggiunta

Il Casarano Calcio comunica che, da mercoledì 9 dicembre, i sottoscrittori dell’abbonamento per la stagione sportiva 2020/21, potranno ritirare la tessera nei punti vendita nei quali è stata sottoscritta. L’incertezza, però, sul prosieguo del campionato in presenza di pubblico (seppur in forma limitata), spinge la società a venire incontro ai suoi tifosi e a offrire il rimborso integrale a chi ne dovesse fare richiesta, previa restituzione della stessa tessera.

Chi, invece, volesse mantenere l’abbonamento, avrà diritto ad alcuni gadget, come la maglia ufficiale 2020/21 per gli abbonati di Curva Nord; maglia più cappellino per quelli di Tribuna Est; kit maglia più cappellino più pallone per quelli di Tribuna Laterale; quelli di Tribuna Centrale potranno avere, in aggiunta, la borsa sportiva. Infine, i titolari della tessera Gold avranno diritto a maglia ufficiale, tuta da passeggio, giaccone ufficiale e borsa sportiva.

Le richieste di rimborso (o dell’opzione kit), contenenti il proprio Iban, dovranno pervenire, entro il 16 dicembre, alla mail rimborsicasarano@libero.it.