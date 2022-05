LECCE – Polverizzati 23mila biglietti al botteghino. Vendite sospese, ma potrebbero esserci tagliandi extra

In pochissimo tempo, i tifosi del Lecce hanno polverizzato i 23mila biglietti disponibili per l’ultima partita della stagione regolare, quella di venerdì sera contro il Pordenone che potrebbe valere il salto diretto in Serie A.

La società fa sapere che “attualmente, la vendita dei tagliandi è sospesa. Alla luce delle numerose richieste pervenute – si legge nella nota – l’Us Lecce, fatte salve le valutazioni delle autorità competenti e del GOS, si riserva di mettere in vendita ulteriori posti di sub-settori dello stadio, solitamente interdetti e inutilizzati, tanto nel rispetto dei limiti di capienza stabiliti dalla CPVLPS. È in corso di valutazione, altresì, la possibilità di destinare anche il settore ospiti (Distinti Sud-Est) alle esigenze della tifoseria giallorossa Si invitano tutti i sostenitori ad avvalersi unicamente dei circuiti di vendita ufficiali abilitati (circuito Vivaticket) e a non utilizzare altre piattaforme non riconosciute (cd secondary ticketing). Sarà cura dell’U.S. Lecce – conclude la nota .- comunicare la disponibilità degli ulteriori tagliandi”.